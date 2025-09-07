Несмотря на это, ВС РФ видит планомерное улучшение позиций для наших подразделений, сообщил глава ДНР

ДОНЕЦК, 7 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины предпринимают безуспешные попытки атаковать в сторону Щербиновки на константиновском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Украинские боевики пытаются атаковать в направлении Щербиновки, но мы видим все равно планомерное улучшение позиций для наших подразделений", - сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Глава региона добавил, что бои также продолжаются с южной стороны ранее освобожденного населенного пункта Клебан-Бык.