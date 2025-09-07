Также глава Донецкой Народной Республики проинформировал об успехах ВС РФ на восточных окраинах Шандриголово и в районе Колодезей

ДОНЕЦК, 7 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ ведут ожесточенные бои с Вооруженными силами Украины в районе Красного Лимана в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил глава региона Денис Пушилин.

"На краснолиманском направлении основные боевые действия, достаточно ожесточенные боестолкновения в районе населенного пункта Красный Лиман проходят", - сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Кроме того, по словам Пушилина, поступает информация об успехах ВС РФ на восточных окраинах Шандриголово и в районе Колодезей.