Лидеры двух стран общались в спокойной и дружеской атмосфере

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Видеозапись беседы и чаепития президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына, записанная в ходе их встречи 3 сентября на полях торжественных мероприятий в Пекине, появилась в сети. Соответствующие кадры показал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

По его словам, лидеры России и КНДР продолжили неформальное общение после переговоров в резиденции Путина. Во время поездки на "Аурусе" лидер КНДР и президент РФ вели оживленную беседу, улыбались и смеялись. На кадрах видно, как во время чаепития в резиденции главы российского государства лидеры двух стран общались в спокойной и дружеской атмосфере. Видео сопровождается музыкальной композицией, поэтому разговор Путина и Ким Чен Ына не слышно. Зарубин также не уточнил, о чем беседовали лидеры.

Путин и Ким Чен Ын общались примерно 2,5 часа: полтора - с участием делегаций, еще час - тет-а-тет. Более длительными были только переговоры президента РФ с лидером Китая Си Цзиньпином - они заняли не менее 3,5 часов.

3 сентября на главной площади Пекина - Тяньаньмэнь - прошел военный парад, на котором российский лидер Владимир Путин стал главным гостем среди приглашенных 26 глав иностранных государств. Он занял место по правую руку от Си Цзиньпина, Ким Чен Ын - по левую.