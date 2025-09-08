Государства плодотворно сотрудничают на различных направления, указал президент РФ

ДУШАНБЕ, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравления лидеру Таджикистана Эмомали Рахмону в связи с грядущей 34-й годовщиной независимости республики. В своем послании он отметил успешное развитие отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами, сообщила пресс-служба Рахмона.

"Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника - Дня независимости Республики Таджикистан. <...> Российско-таджикистанские отношения успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Наши государства плодотворно сотрудничают на различных направлениях, координируют усилия в рамках СНГ, ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности - прим. ТАСС), ШОС (Шанхайской организации сотрудничества - прим. ТАСС), ООН и других многосторонних структур", - говорится в тексте послания, размещенном на сайте лидера Таджикистана.

"Уверен, что мы будем и далее всемерно наращивать конструктивные двусторонние связи - на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском регионе", - подчеркивается в поздравлении.

Путин также отметил, что Таджикистан достиг значительных успехов в социальной и экономической областях и пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене. Он пожелал Рахмону доброго здоровья и успехов, а всем гражданам республики - мира и процветания.

День независимости отмечается в Таджикистане 9 сентября. Наряду с Путиным поздравительные послания Рахмону направили, в частности, председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп, лидеры Казахстана, Киргизии, Туркмении и Узбекистана, президент Ирана, короли Великобритании и Саудовской Аравии, император Японии.