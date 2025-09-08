Инициативу внес на рассмотрение нижней палаты парламента президент Владимир Путин

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Текст законопроекта опубликован в думской электронной базе.

"Денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколы №1 и №2 от 4 ноября 1993 года к ней, подписанные от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года", - говорится в документе.

Как отмечается в пояснительной записке, Россия с 2023 года не представлена в Европейском комитете по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения из-за блокировки Советом Европы процесса избрания нового члена от РФ. Обращения по вопросу обеспечения представительства РФ в комитете игнорировались несмотря на предусмотренный Европейской конвенцией принцип сотрудничества.

"Данные дискриминационные обстоятельства не только нарушают представительные права России в Европейском комитете, но и подрывают установленный Европейской конвенцией механизм взаимного мониторинга соблюдения международных обязательств в сфере защиты от пыток и иного бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, вследствие чего предлагается денонсировать указанную конвенцию и протоколы к ней", - следует из текста документа.

С предложением денонсировать конвенцию к президенту обратилось правительство РФ. Россия, входившая в СЕ с 1996 года, объявила о намерении выйти из Совета Европы в 2022 году - после того как Комитет министров организации приостановил право Москвы на представительство в уставных органах СЕ. РФ уведомила генсека совета о своем выходе и о денонсации ключевого документа СЕ - Европейской конвенции по правам человека.

С этого момента Москва поэтапно денонсирует документы Совета Европы, которые не могут действовать в сложившихся обстоятельствах. При этом российские власти неоднократно подчеркивали, что не отказываются от своих международных обязательств в части борьбы с преступлениями и нарушениями прав человека, активно применяя национальное законодательство в этой сфере.