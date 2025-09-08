Москва готова к диалогу со всеми, не выстраивая "берлинских стен", отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности Москвы вести честный диалог со всеми, не выстраивая "берлинских стен".

"Мы живем на очень маленькой одной планете. Это в западном стиле было выстраивать берлинские стены, условные стены между собой и нашим огромным евразийским пространством - как было в Советском Союзе, а теперь постсоветским пространством. Мы никаких стен не хотим выстраивать", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

"Мы хотим работать по-честному. И если наши собеседники готовы к этому же, на равноправной, взаимоуважительной основе готовы к диалогу со всеми", - заверил Лавров.

На его взгляд, "это очень ярко показали переговоры на Аляске между президентами [России Владимиром] Путиным и [США Дональдом] Трампом".

"Отличие этой администрации (США - прим. ТАСС) и от своих предшественников в период правления [экс-президента США Джо] Байдена, и от многих европейских так называемых лидеров заключается в том, что они не только готовы слушать - они готовы слышать", - подчеркнул российский министр. Он считает, что разговор на Аляске "показал в том числе и понимание президентом Трампом, его командой необходимости решать все вопросы, включая украинский кризис, на основе уважения законных национальных интересов всех участников". Лавров уточнил, что в случае с Украиной это "устранение первопричин возникновения этого кризиса".

Глава МИД РФ также напомнил о прогнозе Путина о многополярности мира в будущем.