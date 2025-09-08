Их пытаются запретить, подчеркнул глава МИД России

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Здоровые политические силы "постепенно поднимают голову" в Европе, несмотря на то, что их пытаются запретить. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Здоровые силы в Европе постепенно поднимают голову. И они через то, что европейцы называют демократическим процессом, должны все-таки возобладать. Хотя им мешают, как им мешали в Румынии, как им мешали во Франции, как сейчас в Германии пытаются оппозиционные партии запретить законодательно", - сказал министр.

"Вот такие, значит, у них свободы", - добавил Лавров.