Это делается во избежание неудобных ассоциаций с их современной политикой, отметил зампред Совбеза РФ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Виновники блокады Ленинграда пытаются стереть из исторической памяти свои злодеяния во избежание неудобных ассоциаций с их современной политикой. Такое мнение выразил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей колонке "Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность", которую публикует ТАСС.

"Посещение наших северо-западных субъектов в начале осени неизменно дает повод задуматься о самой трагической дате в истории города на Неве - установлении блокады 8 сентября 1941 года. Впрочем, складывается впечатление, что помним о тех черных днях сегодня только мы", - написал он.

"Прямые виновники этих событий пытаются тщательно вымарать из исторической памяти следы своих злодеяний. Хотя бы для того, чтобы не возникало "неудобных" ассоциаций с их сегодняшней политической линией. И речь идет не только о Германии, которая даже на официальном уровне кощунственно открещивается от признания блокады Ленинграда в качестве преступления против человечности", - указал Медведев.