Лавров: Бразилия, Индия и КНР не пошли на сделку с США против России

Эти страны не отказались от своих законных национальных интересов, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Бразилия, Индия и Китай не отказались от своих национальных интересов, а также от российских энергоносителей, несмотря на давление со стороны США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

"Хороший пример относительно того, насколько глобальный Юг, страны мирового большинства склонны следовать просьбам, позициям, а в последнее время все чаще требованиям Запада, - это реакция Бразилии, Индии, КНР на угрозу США ввести запретительные тарифы в качестве наказания за продолжение торговли с РФ, прежде всего закупок наших энергоносителей. Ни одна из этих стран - а это великие страны, лидеры мирового большинства - не пошла на какую-то сделку и не отказалась от своих законных национальных интересов", - сказал Лавров.