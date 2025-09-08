Внешнеполитическая деятельность сейчас "идет без каких-то отпусков", указал министр иностранных дел России

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что встречу со студентами и преподавателями МГИМО пришлось перенести на 8 сентября в связи с тем, что внешнеполитическая деятельность сейчас "идет без каких-то отпусков".

"Мне было лестно узнать, что [ректор МГИМО] Анатолий Васильевич [Торкунов] перенес вот эту встречу в рамках Дня знаний, исходя из того, что традиции нужно беречь, лелеять, развивать. И мне кажется, это правильно. Надеюсь, что вам не доставило большого неудобства то, что не 1 сентября мы с вами встречаемся, а 8. Проблема планирования наших встреч связана с тем, что внешнеполитическая деятельность сейчас идет без каких-то отпусков", - сказал министр, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

Лавров напомнил, что в середине августа состоялся исторический саммит РФ и США на Аляске, в конце августа и в начале сентября президент России Владимир Путин совершил "беспрецедентное турне", включая визит в КНР для участия в саммите ШОС и для проведения отдельного двустороннего саммита между Россией и Китаем, а также для участия в мероприятиях, которые были посвящены 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Глава внешнеполитического ведомства указал, что ближайшее время "тоже не обещает быть легким".

Министр добавил, что в сентябре будет проведено очередное заседание министров иностранных дел РФ и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), в октябре состоится первый в истории саммит между Россией и Лигой арабских государств (ЛАГ), а ноябре - второй министерский форум сотрудничества Россия - Африка.

"Безусловно, до конца года состоятся и министерские, и на высшем уровне заседания Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Содружества Независимых Государств (СНГ), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и, безусловно, на всех уровнях, включая высший, активно работают структуры Союзного государства Белоруссии и России. Я не буду анализировать итоги всех мероприятий, которые состоялись за последние пару недель, три недели - с участием президента. Это прекрасно делают политологи, аналитики. В том числе те, кто представляет профессорский состав МГИМО, регулярно высказывают соответствующие оценки на наших телевизионных каналах", - отметил он.

Лавров также призвал студентов не только "впитывать информацию и оценки", но и подходить к учебе творчески, приходить к каким-то собственным выводам.

"Не стесняйтесь этого", - посоветовал министр.