КНР и Индия нашли возможность преодолеть те разногласия, которые на том этапе помешали нормальному диалогу, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Встречи в формате Россия - Индия - Китай (РИК) могут быть возобновлены в ближайшее время. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

"Эта тройка (Россия, Индия, Китай - прим. ТАСС) давно существует. Ее перспективность сформулировал еще Евгений Максимович Примаков, когда был министром иностранных дел. Где-то, по-моему, в 1998 году он такую идею высказал о том, чтобы сформировать постоянно действующий механизм РИК. И с тех пор прошло около 20 встреч в этом формате на уровне министров иностранных дел, встречались также министры экономики, торговли, финансов, культуры. Потом пандемия. Потом произошел вот такой конфликт, рост напряженности на китайской и индийской границе, и мы откладывали возобновление встреч России, Индии и Китая", - сказал Лавров.

Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, сейчас к всеобщему удовлетворению КНР и Индия нашли возможность преодолеть те разногласия, те проблемы, которые на том этапе помешали нормальному диалогу. "Идет обмен визитами, и наши ощущения от контактов с индийскими друзьями - что мы в ближайшее время сможем возобновить этот диалог, он пойдет на пользу всем", - добавил глава МИД РФ.