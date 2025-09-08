Некоторые западные лидеры назвали эту фотографию вызовом мировому порядку, основанному на правилах, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Совместное фото президента России Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина вызвало настоящую злобу и остервенение у Запада. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

"Фотография президента [РФ Владимира] Путина, премьер-министра [Индии Нарендры] Моди и председателя [КНР] Си Цзиньпина обошла весь мир, вызвав совершенно непонятную для меня злобу, остервенение у некоторых западных лидеров, которые назвали эту фотографию вызовом мировому порядку, основанному на правилах, - сказал Лавров. - Знаете, такого порядка не было. А вот наши двусторонние отношения с Индией и Китаем существуют уже давно".

Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание, что некоторые аналитики в США, комментируя фотографию, откровенно заявили: "Как же так, если эти трое будут дружить, как же нам тогда использовать одних против других?". "Вот какая философия", - подытожил министр.