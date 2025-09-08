Инициаторами создания этой платформы были Турция и Азербайджан, напомнил глава МИД РФ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что сейчас было бы своевременно возобновить встречи в формате консультативной региональной платформы "3+3" между Азербайджаном, Арменией и Грузией с одной стороны и тремя крупными региональными державами в лице Ирана, России и Турции с другой.

Лавров напомнил, что инициаторами создания этой платформы были Турция и Азербайджан.

"У нас состоялась пара встреч на уровне министров два года назад. Встречи были и на уровне заместителей министров, - указал глава МИД РФ, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО. - Сейчас мы считаем, что самое время возобновить [этот формат]. Наши иранские соседи поддерживают эти процессы, а Турция и Азербайджан, как я уже сказал, были инициаторами этой платформы".

"Так что, надеюсь, в ближайшее время этот формат возобновится", - заключил министр.