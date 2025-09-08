По словам спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, формируется новый центр принятия решений, "страны которого уже не пытаются встраиваться в хвост каким-то крупным экономикам, а чувствуют себя самостоятельными"

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) зафиксировал глобальные изменения в мире, и это факт. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов в комментарии "Ньюм ТАСС" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Этот саммит ШОС стал реально историческим. Действительно, происходят глобальные изменения в мире", - сказал он. По словам Титова, формируется новый центр принятия решений, "страны которого уже не пытаются встраиваться в хвост каким-то крупным экономикам, а чувствуют себя самостоятельными, независимыми, способными принимать решения". "И это глобальные изменения, - подчеркнул он. - Эти страны считают, что они могут достичь успеха, объединившись. И поэтому сегодня тому большому мировому глобальному полюсу в мире, который мы называем Запад, будет уже не противостоять, но будет параллельно развиваться и взаимодействовать с ним групповой коллективный полюс стран, как мы их называем, мирового большинства". "Поэтому это глобальное изменение, которое зафиксировал вот этот саммит ШОС. Это факт", - заключил спецпредставитель президента РФ.

ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.