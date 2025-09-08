Аналитики организации выпустили доклад, содержащий призыв к европейским политикам поддерживать диверсионные действия на территории России

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ направила в Генпрокуратуру материалы о зарубежных организациях, призывающих к проведению террористических и диверсионных актов на территории России, одну из таких организаций - "Общество Генри Джексона" комиссия предлагает признать нежелательной. Об этом сообщил председатель комиссии Василий Пискарев.

"Комиссией собраны материалы в отношении авторов аналитических докладов, опубликованных рядом зарубежных организаций и содержащих призывы к проведению террористических и диверсионных актов на территории России. <…> Полагаем, что в действиях авторов указанных материалов усматриваются признаки составов преступлений диверсионной и террористической направленности. Соответствующие материалы направили в Генеральную прокуратуру РФ. Кроме того, Генпрокуратуре предложено рассмотреть вопрос о признании деятельности "Общества Генри Джексона" нежелательной в России", - сказал Пискарев журналистам.

Он добавил, что аналитики "Общества Генри Джексона" выпустили доклад, содержащий призыв к европейским политикам поддерживать диверсионные действия на территории России с целью нарушения логистики и военного производства.

Депутат сообщил, что еще один материал обнародовали представители нежелательного в РФ "Гудзонского института". Этот материал представляет собой инструкцию для ВСУ со списком восьми "важных с военной точки зрения целей, которые Украина должна уничтожить, чтобы ослабить боеспособность России". По словам Пискарева, речь идет об организации диверсий на объектах водной и транспортной инфраструктуры, ряде стратегических мостов и оборонных заводов, сухопутных транзитных маршрутах Китай - Россия, базах Тихоокеанского флота.