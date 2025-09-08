Медведев предупредил, что Россия больше не станет "миндальничать" с Финляндией

Противостояние с РФ может привести к краху государственности, причем навсегда, подчеркнул зампред Совбеза

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Финляндии должны осознавать, что противостояние с Россией может привести их страну к краху, причем навсегда. Миндальничать Москва больше не станет, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в публикуемой ТАСС колонке "Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность".

"Строя в припадке реваншизма новую "линию Маннергейма" (читай: готовя военную инфраструктуру для очередной агрессии против России), финскому истеблишменту главное - не забывать, что противостояние с нами может привести к краху финской государственности уже навсегда", - подчеркнул Медведев.

"Миндальничать, как в 1944 году, с ними уже никто не будет. Читать им добрые сказки про муми-троллей тоже. Как говорится, sitä saa, mitä tilaa - что заказываешь, то и получаешь", - подытожил он.