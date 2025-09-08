Россия оставляет за собой право дать адекватный ответ на террористическую атаку Украины, подчеркнула официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Москва оставляет за собой право дать адекватный ответ на террористическую атаку Киева в парке "Гулливер" в Донецке. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Россия оставляет за собой право дать адекватный ответ на террористическую атаку со стороны киевского режима, - заявила Захарова. - При этом наша принципиальная приверженность конструктивному поиску путем мирного урегулирования через диалог остается неизменной".

Дипломат отметила, что ударами по парку "Гулливер" Киев показал нацеленность на эскалацию и срыв мирного урегулирования. "Преступный киевский режим продолжает совершать террористические акции против мирного населения и гражданских объектов российских регионов. Воскресным вечером ВСУ нанесли удар БПЛА по детской площадке в недавно открытом парке "Гулливер" в Донецке, где в это время находилось много мирных жителей. В результате детонации доставленных беспилотником зарядов получили ранения 6 человек, в том числе ребенок 2011 года рождения", - указала она.

"Это очередное преднамеренное кровавое преступление укронацистов против мирного населения России. Никаких военных объектов рядом с парком нет и не было. Удар был целенаправленно нанесен по детям и их родителям", - подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД РФ также призвала международное сообщество дать адекватную оценку подобным бесчеловечным действиям "засевшей в Киеве неонацистской хунты, которая продолжает их безнаказанно совершать" при безграничной поддержке Запада. "Молчание в ответ на разнузданное варварство современных бандеровцев и их кукловодов - подельников из "цивилизованных демократий" является проявлением пособничества их кровавым деяниям", - добавила дипломат.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что шесть человек, в том числе девочка 2011 года рождения, пострадали при атаке украинского беспилотника на парк "Гулливер" в Донецке.