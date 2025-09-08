Директор Службы внешней разведки РФ отметил, что одним из символов подвига защитников Ленинграда стал "Невский пятачок", каждый метр которого "обильно полит кровью советских воинов"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Блокада Ленинграда стала одной из самых трагических и одновременно героических страниц в истории Великой Отечественной войны. Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Ровно 84 года назад началась блокада Ленинграда, одна из самых трагических и одновременно героических страниц в истории Великой Отечественной войны. Оказавшись во вражеском окружении, ленинградцы пережили жестокий голод, бомбардировки и артобстрелы. Более миллиона из них погибли, защищая город с оружием в руках, или умерли от голода, холода и болезней", - сказал Нарышкин в видеообращении к участникам церемонии поднятия боевой пушки времен Великой Отечественной войны со дна Невы в Кировском районе Ленинградской области. Мероприятие прошло под эгидой Совета Федерации.

По его словам, одним из символов подвига защитников Ленинграда стал легендарный "Невский пятачок" - небольшой плацдарм на восточном берегу Невы, каждый метр которого "обильно полит кровью советских воинов". "Даже спустя 80 лет здесь продолжают находить останки бойцов, оружия и боевой техники - свидетельства ожесточенной смертельной борьбы, которая велась здесь в 1941-1943 годы. Очередной находкой поисковиков стала противотанковая пушка "7-33", которую сегодня подняли со дна Невы", - добавил он.

Председатель РИО отметил, что несколько сотен таких "ленинградок", изготовленных на заводе "Арсенал" помогли городу выстоять самый непростой период блокады. "До сегодняшнего дня их сохранилось всего три, поэтому особенно ценно, что еще одно такое орудие после реставрации пополнит экспозицию музея-заповедника "Прорыв блокады Ленинграда". Вижу в этом важный символический акт, свидетельство неразрывной связи времен и преемственности поколений", - добавил он.

Нарышкин подчеркнул, что сегодняшнее событие станет заметным вкладом в продолжающееся празднование 80-летия великой Победы.