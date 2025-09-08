Лидер ЛДПР отметил, что версии о самостоятельных действиях "группы украинских водолазов" не выдерживают профессионального анализа, как и "остальные домыслы"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Расследование подрыва "Северных потоков" должно быть международным и независимым, с привлечение высокопрофессиональных экспертов. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее газета Die Welt со ссылкой на одного из немецких следователей, имя которого не раскрывается, сообщила, что члены экипажа парусной яхты "Андромеда", которая, предположительно, использовалась для подрыва трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", действовали по заданию экс-главкома ВСУ, ныне действующего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.

"В ситуации вокруг подрыва "Северных потоков" необходимо проводить независимое международное расследование с привлечением высокопрофессиональных экспертов. А все, что происходит сейчас - саботаж и масштабное укрывательство на госуровне. И Берлин в этом кейсе - унтер-офицерская вдова, высекшая себя розгами русофобии", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что версии о самостоятельных действиях "группы украинских водолазов" не выдерживают профессионального анализа, как и "остальные домыслы". "Кто бы позволил хорошо экипированным дайверам с грузом взрывчатки в сотнях метрах от военной базы НАТО свободно передвигаться и погружаться, причем не один раз? Брешь в безопасности или в критическом мышлении?" - добавил он.

Глава думского комитета также указал, что в Германии до сих пор пытаются уклониться от объективного расследования терактов на газопроводах и стремятся "замотать процесс". "Почти три года спустя после варварского подрыва официально не названы ни заказчики, ни реальные исполнители", - подчеркнул Слуцкий.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв "Северных потоков" был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.