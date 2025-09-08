Медведев не исключил, что ЕС подогревает идею отторжения Финляндией части России

Зампред Совбеза РФ отметил, что "жажду поживиться за счет России вкладывали в финские умы еще при Гитлере"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Евросоюз может сознательно подогревать реваншистские идеи в Финляндии, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Похоже, что раздающиеся в Стране тысячи озер время от времени наглые голоса о строительстве новой "великой Финляндии", попытки подпитывать такие настроения за счет идеи отторжения части российской территории всячески подогревает руководство ЕС в Брюсселе", - указал Медведев в публикуемой ТАСС колонке "Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность".

"Жажду поживиться за счет России вкладывали в финские умы еще при Гитлере, - напомнил политик. - Видимо, отрабатывают подобную повестку и сейчас".

Если это правда, понятна логика русофобских действий администрации Александера Стубба, иррационально толкающей страну в бездну возможного военного конфликта, отметил Медведев.

Политик напомнил недавнее заявление финского президента о том, что его страна якобы победила Советский Союз в 1944 году, поскольку "сохранила независимость". "Для пущего абсурда [Стубб] добавил, что Украина, мол, "находится в лучшем положении", чем Суоми тех времен. Разве это не безумство? Совершенно очевидно: такая позиция идет вразрез с интересами граждан Финляндии", - резюмировал он.