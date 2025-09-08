Путин поручил разработать предложения по актуализации аккредитации медработников

Ответственными назначены Минздрав, "Народный фронт "За Россию" и "Национальная медицинская палата"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил представить к 25 ноября 2025 года предложения по актуализации порядка периодической аккредитации медицинских работников. Соответствующее поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

"Минздраву России разработать совместно с Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и при участии Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" и представить предложения по актуализации порядка периодической аккредитации медицинских работников", - говорится в сообщении.

Срок исполнения поручения - до 25 ноября 2025 года, ответственными назначены министр здравоохранения Михаил Мурашко и руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.