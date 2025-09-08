Эксперт Быстрицкий: онлайн-саммит БРИКС имел политическое значение

Последствия встречи могут коснуться в том числе и санкций, считает председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Прошедший онлайн-саммит БРИКС имел большое политическое значение, закрепив новую конфигурацию в мире. Его последствия могут коснуться и экономической сферы, включая санкции, отметил в беседе с ТАСС председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Саммит БРИКС, который был организован, как я понимаю, по инициативе президента Бразилии Лулу, имел большое значение. Прежде всего, конечно, политическое, а в дальнейшем, может, какое-то еще иное. Поскольку этот саммит сам по себе является интересным примером", - сказал эксперт.

Аналитик указал на новую "конфигурацию в мире", в которой страны глобального Юга обсуждали взаимоотношения с другими государствами, включая Соединенные Штаты. По его мнению, это "очень важное символическое явление". "Это очень интересно и в символическом плане, и в политическом, а, может, в дальнейшем в экономическом. Важное событие, которое должно заставить задуматься", - добавил Быстрицкий.

Эксперт подчеркнул, что "с точки зрения действий всех санкций такая встреча лидеров очень крупных стран, которые обсуждали, как этому противодействовать, уже является фактом, влияющим на конфигурацию мира".

Он напомнил, что все участники саммита договорились не делать его публичным, поэтому "мы не знаем тайны этого обсуждения". Тем не менее, по словам аналитика, можно сказать, что онлайн-саммит БРИКС "символизирует очень важные изменения" в мире. "Как они будут развиваться дальше? Произойдут они в полной мере? Как-то в другой форме? Мы не знаем. Но то, что здесь символический - а это и есть политический акт - состоялся, в этом нет сомнений", - заключил он.

Онлайн-саммит БРИКС, в котором принимал участие президент РФ Владимир Путин, прошел 8 сентября и стал внеочередным. С инициативой встречи выступил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Как сообщила пресс-служба президента Бразилии по итогам встречи, объединение БРИКС "подтвердило свою приверженность сохранению и укреплению многосторонности, а также реформированию международных институтов".