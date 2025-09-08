Стороны обсудят положение дел на Западных Балканах и укрепление связей

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 9 сентября переговоры в Москве с президентом Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком, на которых стороны затронут вопросы двусторонних отношений, а также региональную и международную повестку дня.

Как рассказали в МИД России накануне переговоров, Лавров и Додик рассмотрят укрепление партнерства РФ с Республикой Сербской, проблематику постконфликтного урегулирования в Боснии и Герцеговине, положение дел на Западных Балканах. Стороны также, вероятно, обсудят вопросы энергетического сотрудничества - в 2025 году власти энтитета заявляли о намерении заключить с "Газпромом" долгосрочный контракт на поставки газа.

Москва и Баня-Лука поддерживают интенсивный и ритмичный политический диалог. Додик много раз приезжал в Россию, и эта традиция не прервалась и после начала специальной военной операции. В 2025 году президент РФ Владимир Путин уже несколько раз встречался с президентом Республики Сербской: в апреле - в Москве, в июне - на полях Петербургского международного экономического форума. Кроме того, делегация энтитета во главе с Додиком принимала участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Москве. Как отмечал ранее сам Додик, отношения Республики Сербской с РФ на уровне руководства отличаются взаимопониманием, поддержкой и симпатией.

Партнерские связи между Россией и Республикой Сербской также основаны на взаимном уважении, стремлении к совершенствованию сотрудничества, близости подходов к актуальным международным вопросам. В частности, Республика Сербская занимает последовательную и конструктивную позицию по ситуации на Украине, несмотря на растущее давление со стороны Запада. Москва ценит неприсоединение Баня-Луки к незаконным антироссийским ограничениям со стороны ЕС. По словам Додика, республика "поддерживает Россию и считает ее другом, на которого можно положиться".

Внутриполитический кризис

Внутриполитическая ситуации в Боснии и Герцеговине продолжает осложняться из-за вмешательства Запада во внутренние дела Республики Сербской. В начале августа Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины приняла решение о прекращении полномочий Додика. Поводом для этого послужил вердикт Апелляционной палаты суда в БиГ, которая оставила в силе вынесенный ему приговор в виде года тюремного заключения и шести лет запрета на политическую деятельность из-за игнорирования решений представителя международного сообщества в стране Кристиана Шмидта. Позднее тюремное заключение заменили денежным штрафом.

Вслед за этим ЦИК Боснии и Герцеговины заявил о проведении досрочных выборов президента Республики Сербской 23 ноября 2025 года. Додик в ответ анонсировал проведение 25 октября референдума о доверии руководству Республики Сербской. По его словам, в ходе голосования жителей энтитета спросят, поддерживают ли они принятие ключевых решений в Боснии и Герцеговине Шмидтом, легитимность которого не признает руководство энтитета. На прошлой неделе Додик заявил, что Республика Сербская может провозгласить свою независимость в случае усиления внешнего давления.

Москва со своей стороны решительно осуждает попытки Запада нечистоплотными методами устранить с политической сцены законно избранного и легитимного президента энтитета. "Вынесенный ему неправосудный обвинительный вердикт по сфабрикованному уголовному делу вкупе с политически мотивированным решением Центризбиркома БиГ отозвать президентский мандат Додика несет значительный дестабилизирующий потенциал", - указали в МИД РФ.

В Москве убеждены в необходимости возвращения ситуации в правовое демократическое поле, а для этого необходимы "скорейшее закрытие Аппарата высокого представителя, превратившегося в главный генератор проблем в Боснии и Герцеговине, восстановление прямого диалога между самими боснийскими сторонами, прекращение западного вмешательства во внутрибоснийские дела".