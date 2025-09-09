Программный директор международного дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что Китай входит в список стран, наиболее часто посещаемых президентом России Владимиром Путиным

ПЕКИН, 9 сентября. /ТАСС/. Россия и КНР демонстрируют наглядный пример нового, более справедливого типа международных отношений. Такую точку зрения высказал программный директор международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.

"Другие страны могут видеть, что Китай и Россия не только призывают к созданию нового типа международных отношений, но и подают пример, демонстрируя открытое сотрудничество, основанное на общих ценностях в межгосударственных отношениях", - пишет Бордачев в статье, опубликованной в газете Global Times.

Он отметил, что КНР - одна из стран, наиболее часто посещаемых президентом РФ Владимиром Путиным. "Значение и результаты этих визитов выходят далеко за рамки двусторонних отношений, оказывая влияние на развитие мировой политики и экономики, - подчеркнул эксперт. - Российско-китайские отношения уже стали одной из важнейших основ современной международной жизни".

Бордачев обратил внимание, что Москва и Пекин установили высокий уровень взаимного доверия, которое продолжает углубляться. Кроме того, Китай и РФ "разделяют общие взгляды на то, как должен выглядеть более справедливый мировой порядок", опирающийся на принципы Устава ООН, международное право и уважение к суверенитету всех стран, а также активно способствуют его построению.

Эксперт добавил, что недавний визит Путина в КНР стал "одной из самых длительных встреч на высоком уровне в истории". Он отметил, что мероприятия в Китае собрали лидеров стран, интересы которых не всегда совпадают, однако "ценности в отношении мирового порядка являются общими". Бордачев напомнил, что это вызвало "эмоциональную реакцию" в СМИ и политических кругах Запада.

Как он уточнил, "самым неожиданным прорывом" стало решение о введении безвизового режима между Китаем и Россией. По словам эксперта, Москва высоко оценила решимость китайской стороны содействовать межличностным и деловым контактам, поддержав стратегию взаимной открытости. "Этот шаг полностью соответствует духу двусторонних отношений и представляет собой важный пример для всего мира", - подчеркнул Бордачев.