Эти города развивались в основном за счет туризма, теперь же там закрылись рестораны, обанкротились почти все туристические компании, а также ликвидируются гостиничные комплексы, рассказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Антироссийская политика Финляндии привела к тому, что процветающие города, в особенности российско-финского приграничья, находятся в бедственном положении. Такое мнение ТАСС высказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов, комментируя колонку замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева "Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность".

"Мы можем видеть, что все финское приграничье с Россией на сегодняшний день находится в бедственном положении, так как ранее она подпитывалась и развивалась преимущественно за счет туристического канала. Закрылись и обанкротились практически все туристические компании, ликвидируются гостиничные комплексы. Вместо крупных ресторанов, созданных при участии российского бизнеса, открываются кебабные для обеспечения колоссальных потоков беженцев и мигрантов, которые до сих пор находятся на территории Финляндии и заместили туристов из России. Суть в том, что вместо процветающих городов, которые были полны туристами, привлекательными кафе, ресторанами и загородными домами, в настоящий момент - пустота", - сказал Степанов.

Он подчеркнул, что Финляндия своей антироссийской политикой нанесла существенный урон своему имиджу как "гостеприимной площадки". Эксперт отметил, что без российских туристов Финляндия недосчитывается порядка €2 млрд ежегодно.

"В настоящий момент все уничтожено руками финского правительства на долгие десятилетия. Руководство Финляндии внесло разлад не только в двусторонний межгосударственный формат взаимоотношений, но и на уровне человеческих межличностных контактов", - добавил Степанов.