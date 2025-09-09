Голосование пройдет в Льговском, Рыльском и Хомутовском районах, а также в городе Льгове

КУРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Голосование на выборах главы Курской области на дому стартовало в Льговском, Рыльском и Хомутовском районах, а также в городе Льгове. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

"В Льговском, Рыльском и Хомутовском районах, а также в городе Льгове действует особый порядок: стационарных участков не будет, голосование пройдет на дому с соблюдением всех норм безопасности, члены УИК сами придут к избирателям. Подомовой обход начинается с 8 утра. Жители Хомутовского района также смогут проголосовать в ПВР в Железногорске", - написал он.

Председатель территориальной избирательной комиссии Льгова Николай Баранов сообщил журналистам, что для подомового голосования была разработана специальная дорожная карта. Так, у жителей есть возможность проголосовать за кандидата на пост главы региона дома. "В случае сигнала ракетной опасности избирательные комиссии немедленно прекращают свою деятельность и направляются в укрытие. После отмены будут продолжать работу", - подчеркнул Баранов.

При этом на территории четырех муниципалитетов создано 18 участковых избирательных комиссий (УИК). Из их составов формируются выездные группы УИК, которые будут "отрабатывать" определенную территорию района или города.

9 сентября стартует досрочное голосование, которое продлится до 11 сентября включительно. Будут открыты избирательные участки, также избирательные комиссии будут работать на базе пунктов временного размещения.

Избирательная кампания по выборам губернатора Курской области началась в регионе 11 июня. Досрочные выборы главы региона назначены на 14 сентября, они будут проходить в течение трех дней - 12, 13 и 14 сентября. На пост претендуют врио губернатора Александр Хинштейн ("Единая Россия"), Алексей Томанов (ЛДПР), Геннадий Баев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Алексей Бобовников (КПРФ).