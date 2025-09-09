9 сентября, 10:13,
обновлено 9 сентября, 10:37

Захарова назвала планы Латвии выдворить россиян чудовищным примером неонацизма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Станислав Красильников/ ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Станислав Красильников/ ТАСС
Официальный представитель МИД РФ отметила, что этот процесс идет многие годы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Планы Латвии выдворить 841 гражданина России являются "чудовищным примером неонацизма", заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это чудовищный пример того, что не имеет другого названия, как неонацизм. Потому что по национальному признаку, в том числе для запугивания людей, которые являются носителями русского языка, русской культуры, принимаются меры по выдавливанию населения с территории, без каких-либо правовых оснований, вопреки нравственности и морали", - подчеркнула дипломат, комментируя заявление властей Латвии о том, что 841 россиянин должен покинуть страну.

Захарова констатировала, что этот процесс идет многие годы. "Мы каждый раз, практически по каждому случаю, привлекаем внимание международного сообщества, международных организаций. Это позорная страница в истории этой страны. Это позорная страница в истории западноевропейского сообщества. И это позорная страница в летописи международных организаций, профильной темой которых являются права человека и гуманитарное измерение", - указала официальный представитель МИД РФ.

В июле власти Латвии заявили о том, что 841 гражданин России получил предупреждение о выдворении из республики, поскольку они не подали документы на статус резидента Евросоюза. Глава миграционной службы Майра Розе заявила, что россияне должны покинуть страну до 13 октября. 

