Таким образом внук основателя Пятой французской республики хочет спасти их от "декаданса, от падения ценностей, происходящего в западном мире"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Пьер де Голль, внук основателя Пятой французской республики генерала Шарля де Голля, заявил ТАСС, что хотел бы получить гражданство России ради будущего своих детей, решение остается за президентом РФ Владимиром Путиным.

"Получение этого гражданства является для нас своего рода необходимостью, потому что таким образом мы сможем передать им [детям] важные для нас ценности и также дать им хорошее образование. Мы хотим спасти детей от декаданса, от падения ценностей, происходящего в западном мире. Я считаю, что это могло бы стать сильным символом и позволит нам дальше строить наши отношения", - отметил он.

"Что касается самого решения, то решение, конечно же, за президентом Владимиром Путиным", - добавил де Голль.

По его словам, возможность получить российское гражданство стало бы предметом большой гордости.

"Потому что мы любим вашу страну, любим ее культуру, и особенно мы восхищаемся тем, что ваша страна защищает фундаментальные ценности. Естественно, мы будем горды получить российское гражданство, а также будем гордиться, если наши дети смогут получить образование в России, потому что Россия защищает ценности, в том числе ценности высокого уровня образования, работы", - продолжил он.

"Тот факт, если мне удастся получить гражданство, будет примером того, что дружба между Россией и Францией по-прежнему существует", - заключил де Голль.

Ранее де Голль также сообщил, что хотел бы вместе с женой Римой де Голль переехать в Россию.