САМАРА, 9 сентября. /ТАСС/. Делегация дипломатических миссий восьми иностранных государств находится с трехдневным рабочим визитом в Самарской области. Губернатор региона Вячеслав Федорищев провел с гостями рабочую встречу, где представил социально-экономический потенциал региона, сообщили в пресс-службе правительства.

Самарскую область посетили чрезвычайные и полномочные послы и высокие представители Доминиканской Республики, Федеративной Демократической Республики Непал, Султаната Оман, Республики Руанда, Федеративной Республики Бразилия, Китайской Народной Республики, Республики Индия, Малайзии. Визит организован во взаимодействии с МИД России. Для гостей провели экскурсию по Самаре и представили культурно-исторические и туристические возможности города. Деловая программа предусматривает встречи с деловым сообществом, посещение Самарского университета имени Королева, центра прорывных исследований "Информационные технологии в медицине", крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Федорищев в рамках рабочей встречи представил участникам делегации социально-экономический потенциал региона и подчеркнул, что Самарская область активно участвует в международной и внешнеэкономической повестке, что способствует укреплению дружественных отношений и расширению горизонтов экономического взаимодействия на межрегиональном уровне.

"Лидеры наших стран уделяют особое внимание развитию всестороннего сотрудничества. Несмотря на то, что наши государства представляют разные религии, уникальные цивилизации и культурные традиции, мы вместе стремимся укреплять принципы равноправия, высоко ценим традиционные устои, идеалы дружбы и взаимопонимания, имеем общие взгляды на многие ключевые вопросы. Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал роль наших ключевых партнеров из стран Азии, Африки, Ближнего Востока, из стран ШОС и БРИКС в выстраивании конструктивного международного взаимодействия", - приводит пресс-служба слова губернатора.

Федорищев выразил готовность к расширению межрегионального взаимодействия с дружественными странами в экономической, гуманитарной и культурной сферах. Он поприветствовал сотрудничество в сферах, способствующих взаимному обогащению культур стран новыми традициями и обмен достижениями. Губернатор пригласил представителей стран посетить международный форум "Россия - спортивная держава", который пройдет в Самарской области с 5 по 7 ноября, а также 15-й юбилейный Парад памяти, посвященный военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве.