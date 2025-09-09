Крашенинников: при передаче Крыма Украинской ССР никто не спрашивал людей

Председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству добавил, что позже это привело "к колоссальным последствиям"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Передача Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году носила директивный характер - людей никто не спрашивал, что и привело к колоссальным последствиям. Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников во время презентации своей книги "Наследники или ренегаты. Государство и право "оттепели" 1953-1964" в Екатеринбурге.

"Я часто в книгах говорю про такое обозначение директивных методов управления, как "право катастроф", и здесь [при передаче Крыма Украинской ССР] было точно так же - они на президиуме ЦК КПСС приняли решение, а впоследствии уже его оформляли в виде законодательных актов, <…> мне кажется, что на это тоже надо обращать внимание. Людей никого не спрашивали", - сказал он, добавив, что позже это привело "к колоссальным последствиям".

Крашенинников отметил, что Украинская ССР была увеличена за счет земель Польши, Венгрии, Чехословакии, Румынии, а также Крыма. Он указал на роль в этом процессе Никиты Хрущева. "Передача состоялась, когда все-таки руководителем был [Георгий] Маленков, но тем не менее, он провел все эти вопросы и осуществил эту акцию", - добавил Крашенинников.

В своей новой книге, посвященной периоду оттепели, Крашенинников уделяет внимание правовому аспекту передачи Крыма.

О книге

Кроме того, автор рассматривает историю смерти Иосифа Сталина, с чего и начинается книга. "Очень много мифов по этому поводу, <…> я собрал разные дневники. <…> Сложилась парадоксальная ситуация, было дело врачей, <…> далее его личная охрана оказалась под следствием. <…> Те люди, которые его охраняли и лечили, они сами его боялись жутко просто, и так получилось, что когда его удар схватил, <…> они боялись подойти к нему, потому что не понимали что делать", - поделился Крашенинников. Он пояснил, что именно на фоне смерти Сталина Маленков и Лаврентий Берия начали подготовку нового руководства, которое позже назовут "коллективное руководство".

Кроме того, автор рассказывает о знаковых правоведах того времени и кодификации законодательства.

Следующая книга серии о государстве и праве Крашенинникова, девятая, посвящена периоду застоя и будет выпущена в 2026 году.