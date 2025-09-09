Не исключено дальнейшее продление закрытия, отметили в дипмиссии РФ

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Все аэропорты Непала будут закрыты до 11 сентября, не исключено продление закрытия воздушных гаваней. Об этом сообщило посольство РФ в Катманду на фоне массовых беспорядков в Непале.

"По информации совета по туризму и местных авиакомпаний, все аэропорты Непала будут закрыты по меньшей мере до 00:00 часов 11 сентября. Не исключено дальнейшее продление закрытия", - говорится в сообщении дипмиссии. Посольство рекомендовало учитывать эти данные при планировании поездок в республике.

В столице и других городах Непала второй день продолжаются беспорядки после антиправительственных протестов. Премьер-министр Шарма Оли подал в отставку. Протестующие подожгли здания ряда государственных учреждений, в том числе парламента, Верховного суда, прокуратуры. Сообщается о нападениях на дома политиков и чиновников. В результате одного погибла жена бывшего премьера Джаны Натха Кханала.

Правительство Непала 4 сентября ввело ограничения на работу ряда мессенджеров и соцсетей, которые не были зарегистрированы в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. 8 сентября в Катманду и ряде других крупных городов Непала начались массовые акции с участием тысяч демонстрантов, выступивших против мер правительства. В столицу для обеспечения порядка были направлены военные, введен бессрочный комендантский час. В ходе столкновений демонстрантов с полицией погибли более 20 человек, свыше 500 получили ранения. 9 сентября власти отменили запрет на работу соцсетей.