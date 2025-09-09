Лидер ЛДПР прокомментировал информацию о том, что Евросоюз в 19-м пакете санкций может ужесточить выдачу туристических виз россиянам и запретить свободное передвижение российских дипломатов внутри Шенгенской зоны

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Ответ РФ на возможное ограничение свободы передвижения российских дипломатов в ЕС будет взвешенным, выверенным и неотвратимым. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Так депутат прокомментировал информацию о том, что Евросоюз в 19-м пакете санкций может ужесточить выдачу туристических виз россиянам и запретить свободное передвижение российских дипломатов внутри Шенгенской зоны.

"ЕС готовит простым россиянам "железный занавес" и "узкий коридор" для дипломатов, - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. - На все санкции и ограничение свободы передвижения русским дипломатам - ответим. Взвешенно, выверенно, неотвратимо".

Глава думского комитета также указал, что поддержка Европой киевского режима "становится оправданием русофобии, переходящей в бытовой фашизм, а также непомерных расходов на продление агонии бандеровцев". Парламентарий напомнил, что, по словам главы евродипломатии Каи Каллас, ЕС в этом году потратит на помощь Киеву €25 млрд. "Здесь объективно и честно стоит сместить акценты - евробюрократы в 2025 году ограбят собственные страны и налогоплательщиков", - добавил он.

В связи с этим Слуцкий назвал неудивительным недовольство европейцев действующей властью во Франции, Германии и Великобритании. "Здравые силы, которые, конечно же, есть в Европе, уже предрекают и развал Евросоюза, и крах экономики еврозоны. Что является прямым следствие недальновидной и, мягко говоря, ошибочной политики нынешних дорвавшихся до высоких кресел еврорусофобов", - заключил депутат.