МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россия выступает за мирное разрешение внутриполитического кризиса в Непале в рамках национального правового поля и надеется на скорейшую нормализацию положения в дружественной стране. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В Москве внимательно следят за развитием обстановки в Непале, где начиная с 8 сентября имеют место массовые уличные протесты, переросшие в беспорядки, в результате которых есть погибшие и раненые. Российская сторона выступает за мирное разрешение внутриполитического кризиса в рамках национального правового поля и надеется на скорейшую нормализацию положения в дружественной стране", - подчеркнули в МИД РФ.

"По имеющейся информации, граждан Российской Федерации среди пострадавших нет. Обстановка вокруг посольства России в Катманду остается спокойной", - отмечается в тексте. "Российским гражданам рекомендуется временно воздержаться от посещения Непала до стабилизации обстановки. Россиянам, уже находящимся в стране, следует проявлять осторожность, избегать мест массового скопления людей, соблюдать указания непальских властей, - указали в министерстве. - В случае необходимости - поддерживать связь с посольством России в Катманду по телефону: +977-980-104-71-87".

Правительство Непала 4 сентября ввело ограничения на запрещенные в РФ Facebook и Instagram, а также WhatsApp (все три принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), которые не были зарегистрированы в министерстве связи и информационных технологий страны в установленный срок. 8 сентября в Катманду и ряде других крупных городов Непала начались массовые акции с участием тысяч демонстрантов, выступивших против мер правительства. В столицу для обеспечения порядка были направлены военные, введен неограниченный комендантский час. На текущий момент погибли 22 человека, более 500 получили увечья. 9 сентября на фоне протестов власти сняли запрет на работу соцсетей. Премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку, ее принял президент страны.