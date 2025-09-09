Как сообщили в пресс-службе аппарата СБ, "на повестке дня - вопросы региональной безопасности и сотрудничества Москвы с Баня-Лукой"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу сегодня в Москве встретится в с президентом Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорадом Додиком, чтобы обсудить проблемы региональной безопасности.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата СБ РФ, "на повестке дня - вопросы региональной безопасности и сотрудничества Москвы с Баня-Лукой".

9 сентября Додик провел серию встреч в российской столице. Так, состоялись переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, беседа с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. В прошлый раз Шойгу и Додик встречались 28 мая в Москве во время международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Тогда секретарь СБ заверил, что Москва продолжит поддерживать Республику Сербскую и намерена содействовать ее всемерному развитию на основе уважения Дейтонских принципов суверенитета. Он также обратил внимание на необходимость соблюдения принципов территориальной целостности, равноправия трех государствообразующих народов и двух энтитетов с широкими конституционными полномочиями.

Острейший кризис в БиГ

Додик приехал в российскую столицу в момент политического кризиса в Боснии и Герцеговине, который, по оценке Лаврова, является острейшим за последние 30 лет. По мнению главы МИД РФ, такой процесс чреват дестабилизацией всего Балканского региона. Министр обратил внимание на безальтернативность сохранения всех краеугольных постулатов Дейтонского соглашения, принципы которого "продолжают грубо попираться западниками, которые действуют все более и более нагло". "Их деструктивные замыслы очевидны, они их особенно и не скрывают: заполучить безраздельный контроль над Боснией и Герцеговиной, лишить сербов гарантированных Дейтоном прав, постараться превратить страну в унитарное государство с послушным правительством, с послушными судебными и прочими органами власти", - указал Лавров.

В начале августа Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины приняла решение о прекращении полномочий Додика. Поводом для этого послужил вердикт Апелляционной палаты суда в БиГ, которая оставила в силе вынесенный ему приговор в виде года тюремного заключения и шести лет запрета на политическую деятельность из-за игнорирования решений представителя международного сообщества в стране Кристиана Шмидта. Позднее тюремное заключение заменили денежным штрафом.

Вслед за этим ЦИК Боснии и Герцеговины заявил о проведении досрочных выборов президента Республики Сербской 23 ноября. Додик в ответ анонсировал проведение 25 октября референдума о доверии руководству Республики Сербской. По его словам, во время голосования жителей энтитета спросят, поддерживают ли они принятие ключевых решений в Боснии и Герцеговине Шмидтом, легитимность которого не признает руководство энтитета. На прошлой неделе Додик заявил, что Республика Сербская может провозгласить свою независимость в случае усиления внешнего давления.

Общее рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине (Мирное соглашение), получило неофициальное название Дейтонского по месту проведения переговоров о его заключении (город Дейтон, США), которые проходили в ноябре 1995 года. Документ подписан 14 декабря 1995 года в Париже конфликтующими сторонами и руководителями Хорватии и Союзной Республики Югославии в присутствии высших лиц России, США, Великобритании, Франции, ФРГ и представителя ЕС, которые также скрепили его своими подписями и приобрели тем самым статус гарантов Дейтона. 15 декабря 1995 года он был одобрен резолюцией СБ ООН 1031.