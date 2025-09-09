В связи с этим Запад ищет новые возможности для давления на РФ, в том числе через Финляндию, считает глава комитета Госдумы по обороне

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Западная авантюра на Украине подошла к концу, и это уже очевидно всему миру. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Уже всему миру абсолютно очевидно, что проект "Украина" подошел к своему логическому концу, и вот эта авантюра, она заканчивается", - сказал депутат, отвечая на вопрос, понимают ли в НАТО поражение на украинском направлении.

В связи с этим, по его мнению, Запад ищет новые возможности для давления на РФ, в том числе с помощью Финляндии.

Ранее о курсе Хельсинки на подготовку к войне с Россией заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в опубликованной на сайте ТАСС колонке "Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность". По словам политика, Североатлантический альянс "всецело вовлечен в эти дела".