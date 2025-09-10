В посольство РФ в Непале обратились порядка 80 россиян

Их жизни ничего не угрожает, сообщил пресс-атташе диппредставительства Александр Ивашев

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. В посольство РФ в Непале обратились порядка 80 российских граждан на фоне протестов, их жизни ничего не угрожает. Об этом заявил пресс-атташе посольства РФ Александр Ивашев в эфире телеканала "Соловьев Live".

"На данный момент в посольство обратилось порядка 80 граждан из России. Все они находятся в достаточно безопасных условиях. Их жизни ничего не угрожает", - сказал он.

Пресс-атташе добавил, что посольство России ведет строгий учет поступивших звонков и призывает всех сохранять спокойствие.

Правительство Непала 4 сентября ввело ограничения на запрещенные в РФ Facebook и Instagram, а также WhatsApp (все три принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), которые не были зарегистрированы в министерстве связи и информационных технологий страны в установленный срок. 8 сентября в Катманду и ряде других крупных городов Непала начались массовые акции с участием тысяч демонстрантов, выступивших против мер правительства. В столицу для обеспечения порядка были направлены военные, введен неограниченный комендантский час. На текущий момент погибли 22 человека, более 500 получили увечья. 9 сентября на фоне протестов власти сняли запрет на работу соцсетей. Премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку, ее принял президент страны.