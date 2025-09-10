Третий Всероссийский форум финно-угорских народов "Финно-угорская молодежь в меняющемся мире: реалии и вызовы" проходит в Йошкар-Оле с 9 по 12 сентября

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Всероссийского форума финно-угорских народов и съезда общероссийского общественного движения "Ассоциация финно-угорских народов", отметив вклад финно-угров в развитие страны.

"На протяжении столетий финно-угорские народы вносят значимый, многогранный вклад в укрепление российской государственности, в развитие нашей страны. Их достижения в самых разных сферах - важная, неотъемлемая часть нашего богатейшего исторического, научного, культурного, духовного достояния. В центре повестки нынешних мероприятий - вопросы, связанные с воспитанием подрастающего поколения, молодежи, созданием возможностей для профессионального роста юношей и девушек, реализации их творческого потенциала", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства отметил многолетнюю большую и плодотворную работу Ассоциация финно-угорских народов. Он также подчеркнул ее значимые, содержательные инициативы, направленные на сбережение языков и самобытных обычаев финно-угорских народов, поддержку востребованных этнокультурных, образовательных, просветительских, творческих проектов.

Путин выразил уверенность, что встречи пройдут в плодотворном ключе, а предложения участников обязательно воплотятся в жизнь. Президент пожелал участникам, организаторам, гостям форума и съезда успехов и всего наилучшего.

Третий Всероссийский форум финно-угорских народов "Финно-угорская молодежь в меняющемся мире: реалии и вызовы" проходит в Йошкар-Оле с 9 по 12 сентября. На форуме собрались свыше 200 участников из 32 регионов страны.