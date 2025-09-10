Россия больше трех лет не может добиться от ООН правды о событиях в Буче

Запросы в адрес Управления верховного комиссара ООН по правам человека и его главы "на предмет получения имеющейся у них информации до сих пор остаются без субстантивной реакции", сообщил представитель РФ на 60-й сессии Совета ООН по правам человека Артем Исаков

ЖЕНЕВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российские дипломаты уже больше трех лет пытаются добиться от Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и возглавляемого им ведомства правды касательно произошедшего в Буче, но их запросы не получают реакции по существу вопроса. Об этом заявил представитель РФ на 60-й сессии Совета ООН по правам человека, которая проходит в Женеве с 8 сентября по 8 октября, Артем Исаков.

"Три с половиной года Россия стремится добиться правды о том, что же действительно произошло в апреле 2022 года, когда этот населенный пункт перешел под контроль украинских властей", - отметил представитель РФ. По словам дипломата, многочисленные запросы в адрес Управления верховного комиссара ООН по правам человека и его главы "на предмет получения имеющейся у них информации до сих пор остаются без субстантивной реакции".

В июле 2024 года глава МИД РФ заявил, что направит генсеку ООН Антониу Гутерришу новый запрос о предоставлении российской стороне имен людей, чьи тела были показаны в СМИ в связи с антироссийской провокацией в Буче под Киевом. Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что провокация в Буче была нужна Украине, чтобы объяснить отказ от договоренностей с РФ, несмотря на то, что прежде в ходе переговоров стороны сумели достичь обоюдовыгодных решений. По его словам, решение об отказе от переговоров было сделано по указке западных кураторов, в том числе Великобритании.