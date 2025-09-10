В противном случае "огульные обвинения" должны быть отозваны, заявил представитель РФ на 60-й сессии Совета ООН по правам человека Артем Исаков

ЖЕНЕВА, 10 сентября. /ТАСС/. Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и возглавляемому им Управлению (УВКПЧ) следует наконец предоставить доказательства причастности России к событиям в Буче в апреле 2022 года, либо отозвать огульные обвинения. Об этом заявил представитель РФ на 60-й сессии Совета ООН по правам человека, которая проходит в Женеве с 8 сентября по 8 октября, Артем Исаков.

По его словам, за последние три года российская сторона слышала от представителей всемирной организации "лишь политизированные нападки и обвинения в свой адрес". Москве "не дают даже ознакомиться со списком предполагаемых жертв", не говоря о "других доказательствах, например, протоколах судебной медэкспертизы".

"В этой связи вновь публично требуем от господина Тюрка и УВКПЧ либо предоставить российской стороне имеющиеся у них сведения по упомянутой провокации, либо отозвать и дезавуировать бесчисленные заявления и доклады, возлагающие вину за ситуацию в Буче на Россию", - сказал дипломат.

В июле 2024 года глава МИД РФ заявил, что направит генсеку ООН Антониу Гутерришу новый запрос о предоставлении российской стороне имен людей, чьи тела были показаны в СМИ в связи с антироссийской провокацией в Буче под Киевом. Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что провокация в Буче была нужна Украине, чтобы объяснить отказ от договоренностей с РФ, несмотря на то, что прежде в ходе переговоров стороны сумели достичь обоюдовыгодных решений. По его словам, решение об отказе от переговоров было сделано по указке западных кураторов, в том числе Великобритании.