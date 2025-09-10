Новым генконсулом РФ в Нью-Йорке назначили Алексея Маркова

МИД России опубликовал соответствующее заявление

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Алексей Марков назначен новым генеральным консулом РФ в Нью-Йорке. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского дипведомства.

"Приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации Марков Алексей Геннадьевич назначен генеральным консулом Российской Федерации в Нью-Йорке, США", - указали в МИД.

Как отметили в дипведомстве, Марков состоит на дипломатической службе с 2003 года. Он работал на различных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" ІІ степени.