Чернышенко заявил, что у России нет "замашек колониального захватничества"

В ходе встречи со студентами вице-премьер РФ отметил, что "Россия - это надежный экономический и политический партнер Казахстана"

АСТАНА, 10 сентября. /ТАСС/. Россия является надежным партнером Казахстана, у РФ нет никаких колониальных амбиций, а задача двух стран - совместное развитие. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко на встрече со студентами филиалов МГУ и МГИМО в Астане.

В ходе встречи со студентами он отметил, что "Россия - это надежный экономический и политический партнер Казахстана". "Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в свою очередь подчеркивал, что для Казахстана Россия - это главный стратегический партнер и надежный союзник. Нам нужно понять, что это не просто красивые слова, что мы вас не зомбируем. Здесь главный смысл в том, что у России отсутствуют замашки колониального захватничества, у нас это в крови, это чувствует и Казахстан", - сказал он.

Чернышенко отметил, что "у нас задача именно совместно развиваться", а народы двух стран "преодолели немало трудностей и не раз подставляли друг другу братское плечо". Вице-премьер РФ добавил, что в ходе осмотра филиала МГУ в Казахстане он видел книги, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. "На фронт тогда ушли более 1 млн жителей Казахстана и свыше 500 казахов были удостоены звания Героя Советского Союза. Это невозможно сфабриковать, придумать, и уж тем более мы не должны дать возможность переписать эту историю, когда сейчас пытаются такие вещи сделать", - сказал Чернышенко.

Во встрече со студентами филиалов также приняли участие замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский, директор Казахстанского филиала МГУ Александр Сидорович, директор филиала МГИМО Артем Мальгин, а также вице-министр науки и высшего образования Казахстана Талгат Ешенкулов, замглавы министерства культуры и информации республики Евгений Кочетов, замглавы Минцифры Казахстана Дмитрий Мун.