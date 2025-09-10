Секретарь Совета безопасности заверил, что в Москве "внимательно следят за развитием кризисных событий в Боснии и Герцеговине"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу обвинил Германию и Великобританию во вмешательстве в судебную систему Боснии и Герцеговины (БиГ), чтобы устранить неугодных лидеров.

"Рассматриваем обвинительный приговор вам по сфабрикованному уголовному делу о неисполнении решений высокого представителя [в БиГ Кристиана Шмидта] как неправосудный", - обратился Шойгу к президенту Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милораду Додику на встрече в Москве.

"Убеждены, что этот акт вмешательства западников в судебную систему Боснии и Герцеговины является ключевым элементом курируемой Лондоном и Берлином кампании, нацеленной на устранение неугодных Западу лидеров", - указал секретарь СБ РФ.

"Кроме того, отчетливо прослеживается цель сокращения значимости сербского фактора в регионе и осложнение взаимодействия сербов с Россией", - подчеркнул секретарь СБ РФ.

Он заверил, что в Москве "внимательно следят за развитием кризисных событий в Боснии и Герцеговине". "Данная ситуация стала следствием деятельности западников, направленной на разрушение системы баланса интересов трехгосударствообразующих народов страны и двух энтитетов Боснии и Герцеговины", - отметил Шойгу.

Политический кризис в БиГ

Додик приехал в российскую столицу в момент политического кризиса в Боснии и Герцеговине, который, по оценке главы МИД РФ Сергея Лаврова, является острейшим за последние 30 лет. По мнению главы МИД РФ, такой процесс чреват дестабилизацией всего Балканского региона. Министр обратил внимание на безальтернативность сохранения всех краеугольных постулатов Дейтонского соглашения, принципы которого "продолжают грубо попираться западниками, которые действуют все более и более нагло". Лавров отметил, что их деструктивные замыслы очевидны: заполучить безраздельный контроль над Боснией и Герцеговиной, лишить сербов гарантированных Дейтоном прав, постараться превратить страну в унитарное государство с послушным правительством, с послушными судебными и прочими органами власти.

В начале августа Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины приняла решение о прекращении полномочий Додика. Поводом для этого послужил вердикт Апелляционной палаты суда в БиГ, которая оставила в силе вынесенный ему приговор в виде года тюремного заключения и шести лет запрета на политическую деятельность из-за игнорирования решений представителя международного сообщества в стране Кристиана Шмидта. Позднее тюремное заключение заменили денежным штрафом.

Вслед за этим ЦИК Боснии и Герцеговины заявил о проведении досрочных выборов президента Республики Сербской 23 ноября текущего года. Додик в ответ анонсировал проведение 25 октября референдума о доверии руководству Республики Сербской. По его словам, во время голосования жителей энтитета спросят, поддерживают ли они принятие ключевых решений в Боснии и Герцеговине Шмидтом, легитимность которого не признает руководство энтитета. На прошлой неделе Додик заявил, что Республика Сербская может провозгласить свою независимость в случае усиления внешнего давления.