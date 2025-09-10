Секретарь Совета безопасности РФ отметил, что на встрече с Милорадом Додиком была подробно рассмотрена ситуация, складывающаяся в Боснии и Герцеговине

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу рассчитывает, что проблемы Республики Сербской будут решены на октябрьском референдуме.

"Думаю, что те элементы, те моменты, которые сегодня тревожат наших коллег в Республике Сербской, они, естественно, найдут отражение и решение на том референдуме, который предстоит", - сказал Шойгу журналистам, подводя итоги встречи с президентом Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком.

Секретарь СБ РФ сообщил, что на сегодняшней встрече "достаточно подробно рассмотрели ситуацию, которая складывается в Боснии и Герцеговине, Республики Сербской, обсудили то, что происходит сегодня в Белграде, а также все события, связанные в том числе и с предстоящим референдумом в Республике Сербской".

В начале августа Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины приняла решение о прекращении полномочий Додика. Поводом для этого послужил вердикт Апелляционной палаты суда в БиГ, которая оставила в силе вынесенный ему приговор в виде года тюремного заключения и шести лет запрета на политическую деятельность из-за игнорирования решений представителя международного сообщества в стране Кристиана Шмидта. Позднее тюремное заключение заменили денежным штрафом.

Вслед за этим ЦИК Боснии и Герцеговины заявил о проведении досрочных выборов президента Республики Сербской 23 ноября текущего года. Додик в ответ анонсировал проведение 25 октября референдума о доверии руководству Республики Сербской. По его словам, во время голосования жителей энтитета спросят, поддерживают ли они принятие ключевых решений в Боснии и Герцеговине Шмидтом, легитимность которого не признает руководство энтитета. На прошлой неделе Додик заявил, что Республика Сербская может провозгласить свою независимость в случае усиления внешнего давления.