Шойгу: РФ отмечает усилия Баня-Луки в нейтралитете БиГ по конфликту на Украине

Секретарь СБ РФ отметил, что Москва ценит доверительное партнерство между Россией и Республикой Сербской

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу обратил внимание на позицию Баня-Луки по украинскому конфликту и западным антироссийским санкциям.

"Отмечаем услия Баня-Луки по обеспечению нейтралитета Боснии и Герцеговины в украинском конфликте и в отношении западных ограничительных мер", - сказал Шойгу на встрече с президентом Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком.

"Ценим доверительное партнерство между Россией и Республикой Сербской", - заверил секретарь СБ РФ.