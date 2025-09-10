Ими стали, в частности, первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин и руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" Татьяна Карасева

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко и руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" Татьяна Карасева стали кандидатами для наделения полномочиями члена Совета Федерации от Ростовской области. Соответствующую информацию в избирательную комиссию региона представил врио губернатора Юрий Слюсарь, сообщили в пресс-службе избиркома.

"Кандидатуры для наделения полномочиями сенатора РФ, представленные Ю. Б. Слюсарем: А. В. Ищенко, председатель Законодательного собрания Ростовской области; Т. А. Карасева, руководитель филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества"; А. В. Яцкин, первый заместитель председателя Совета Федерации", - сообщили в пресс-службе.

Ищенко является секретарем регионального отделения партии "Единая Россия", неоднократно избирался депутатом заксобрания области. С 2014 по 2015 год являлся заместителем губернатора Ростовской области. В 2016 году был избран председателем регионального заксобрания, в 2023 году переизбран на эту должность.

Карасева возглавила региональный филиал фонда "Защитники Отечества" в 2023 году. В 2024 году вошла в состав Общественной палаты Ростовской области, где руководит комиссией по вопросам интеграции регионов Донбасса и Новороссии и поддержки участников специальной военной операции.

Яцкин с 2004 по 2020 год занимал пост полномочного представителя правительства РФ в Совете Федерации. В 2020 году стал сенатором от Ростовской области и первым заместителем председателя Совфеда. С 2023 года возглавляет Совет по вопросам интеграции воссоединенных субъектов РФ в правовую и социально-экономическую системы РФ при Совете Федерации.

О выборах

Выборы губернатора Ростовской области пройдут с 12 по 14 сентября 2025 года в рамках единого дня голосования. На пост главы региона зарегистрированы пять кандидатов: врио губернатора Юрий Слюсарь ("Единая Россия"), депутат Госдумы Евгений Бессонов (КПРФ), депутат Законодательного собрания Ростовской области Денис Фраш (ЛДПР), Сергей Косинов ("Справедливая Россия - За правду") и Юрий Климченко (Партия пенсионеров).