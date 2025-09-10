Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ситуация в стране, которую охватили протесты, вышла из-под контроля

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Россия надеется на скорейшее восстановление порядка в Непале и обеспечение безопасности российских туристов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видим, что ситуация фактически вышла из-под контроля. Мы в данном случае желаем Непалу скорейшего возвращения в конституционное русло восстановления порядка, обеспечения безопасности граждан и, конечно же, всех туристов - для нас в первую очередь включая российских туристов, которые находятся и могут находиться на территории Непала", - сказал он.

Правительство Непала 4 сентября ввело ограничения на работу ряда мессенджеров и соцсетей. 8 сентября в Катманду и ряде других крупных городов Непала начались массовые акции с участием тысяч демонстрантов, выступивших против мер правительства. На текущий момент известно о 25 погибших и более 600 получивших увечья. 9 сентября на фоне протестов власти сняли запрет на работу соцсетей. Премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку, ее принял президент страны. 10 сентября армия Непала объявила о введении комендантского часа, а также объявила о подготовке к переговорам с представителями протестующих по выводу страны из кризиса.