Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал планы "коалиции желающих" разместить воинские контингенты на Украине

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Отправка каких-либо иностранных войск на Украину чревата страшными последствиями, но не все страны Запада это понимают. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как всегда, есть страны, занимающие оголтелую позицию, которые или не понимают, или не хотят понимать страшных последствий таких опрометчивых действий. И есть страны, которые гораздо лучше понимают реальность", - сказал представитель Кремля, комментируя планы "коалиции желающих" разместить воинские контингенты на Украине.