Песков: у Кремля нет данных о связи ситуации в Непале со внешним вмешательством

Пресс-секретарь президента прокомментировал вопрос, усматривают ли в протестах внешнее вмешательство, попытку обострить ситуацию в регионе

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Россия не обладает данными о том, может ли ситуация в Непале быть следствием внешнего вмешательства, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Какой-либо информации относительно внешнего вмешательства у нас нет", - сказал он. Так Песков ответил на вопрос, усматривает ли Кремль в непальских протестах внешнее вмешательство, попытку обострить ситуацию в регионе.

Правительство Непала 4 сентября ввело ограничения на работу ряда мессенджеров и соцсетей. 8 сентября в Катманду и некоторых других крупных городах Непала начались массовые акции с участием тысяч демонстрантов, выступивших против мер правительства. На текущий момент известно о 25 погибших и более 600 получивших увечья. 9 сентября на фоне протестов власти сняли запрет на работу соцсетей. Премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку, ее принял президент страны. 10 сентября армия Непала объявила о введении комендантского часа, а также о подготовке к переговорам с представителями протестующих по выводу страны из кризиса.