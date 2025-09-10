Пресс-секретарь президента России напомнил, что "целый ряд стран сразу же заявили, что они ни в коем случае не будут принимать в этом участие"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Кремль не располагает данными, чтобы кто-то из западных стран, заявлявших о намерении отправить воинский контингент на Украину, отказался от этой идеи. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мне единственное известно, что 26 стран на встрече ["коалиции желающих"] в Париже говорили о своей готовности присоединиться к отправке контингентов на Украину. Я не располагаю информацией, что какая-то из этих стран изменила свою позицию", - сказал Песков, комментируя утверждение, что на Западе стало меньше желающих размещать свои войска на Украине.

Однако, напомнил представитель Кремля, "целый ряд стран сразу же заявили, что они ни в коем случае не будут принимать в этом участие". "И я не знаю о каких-либо изменениях в этой композиции", - заключил пресс-секретарь президента РФ.