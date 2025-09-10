В Чувашии у глав администраций округов появятся советники по вопросам СВО

Эта мера направлена на систематизацию работы по поддержке и решению проблем военнослужащих и их близких на муниципальном уровне

ЧЕБОКСАРЫ, 10 сентября. /ТАСС/. Пост советника главы муниципальной администрации по взаимодействию с участниками специальной военной операции введут в округах Чувашии. Соответствующее решение поддержано на заседании регионального правительства.

"В реестр должностей муниципальной службы предлагается включить новую должность: <…> советник главы администрации муниципального округа, городского округа по взаимодействию с участниками специальной военной операции и членами их семей", - отметил руководитель Государственной службы Чувашии по делам юстиции Дмитрий Сержантов.

В ведомстве пояснили, что данная мера направлена на "систематизацию работы по поддержке и решению проблем военнослужащих и их близких на муниципальном уровне". Премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов назвал законопроект "важным шагом в поддержке тех, кто защищает интересы страны".